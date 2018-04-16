Військовослужбовці відвідали місце бою, де у червні 2014 року загинули їхні побратими (відео)

15:17, 16 квітня 2018
Війна
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Під час наступу вони потрапили у ворожу засідку. Загинуло одразу 7 бійців, серед них - командир батальйону та командир роти.

Попри жахливі втрати в тому бою - не відступили, навпаки прорвали ворожу оборону, а за місяць повністю знищили терористів під Сіверським. 

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Загалом у всіх українських містах через поминальні дні посилені заходи безпеки. Поблизу кладовищ за порядком стежитимуть понад 14 тисяч поліцейських і тисяча нацгвардійців. Чергуватимуть і патрульні. Збільшили кількість громадського транспорту на маршрутах до міських цвинтарів. 

Поминальні дні цього року триватимуть до 18 квітня.

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Теги: #загиблі військові#зона АТО#цвинтар