Військовослужбовці відвідали місце бою, де у червні 2014 року загинули їхні побратими (відео)

Тоді загинуло одразу 7 бійців, серед них - командир батальйону та командир роти.

Поминальні дні у зоні АТО. Поблизу міста Сіверська військовослужбовці 24-ї бригади відвідали місце кривавого бою, де у червні 2014-го року загинули їхні побратими.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Під час наступу вони потрапили у ворожу засідку. Загинуло одразу 7 бійців, серед них - командир батальйону та командир роти.

Попри жахливі втрати в тому бою - не відступили, навпаки прорвали ворожу оборону, а за місяць повністю знищили терористів під Сіверським.

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Загалом у всіх українських містах через поминальні дні посилені заходи безпеки. Поблизу кладовищ за порядком стежитимуть понад 14 тисяч поліцейських і тисяча нацгвардійців. Чергуватимуть і патрульні. Збільшили кількість громадського транспорту на маршрутах до міських цвинтарів.

Поминальні дні цього року триватимуть до 18 квітня.