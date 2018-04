Волкер: керовані РФ сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію впродовж останніх 2 років

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер нагадав про свій заклик до Російської Федерації щодо необхідності якнайшвидчого відведення керованих нею військ від Донецької фільтрувальної станції.

Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter, коментуючи обстріл співробітників компанії "Вода Донбасу", які працювали на Донецькій фільтрувальній станції.

"Дуже насторожує. Спрямовані напади проти цивільних неприйнятні - вони не мішень", - наголосив Волкер.

"У зв'язку з сьогоднішнім трагічним інцидентом, я хочу поділитися інформацією про те, як керовані Росією сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію впродовж останніх двох років", - повідомив дипломат, та нагадав про своє повідомлення від 19 грудня 2017 року, коли розмістив фотокопію знімка з повітря про розміщення російських сил біля Донецької фільтрувальної станції.

Тоді він закликав РФ відвести окупаційні війська від Донецької фільтрувальної станції.

"Керовані Росією сили знаходяться за 500 м від Донецької фільтрувальної станції. Потрібен режим припинення вогню та відведення важкого озброєння якнайшвидше, відповідно до Мінських угод", - наголосив Волкер.

