Волкер: керовані РФ сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію впродовж останніх 2 років

Дипломат сказав, що обстріл автобусу з працівниками компанії "Вода Донбасу" дуже насторожує.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер нагадав про свій заклик до Російської Федерації щодо необхідності якнайшвидчого відведення керованих нею військ від Донецької фільтрувальної станції.

Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter, коментуючи обстріл співробітників компанії "Вода Донбасу", які працювали на Донецькій фільтрувальній станції.

"Дуже насторожує. Спрямовані напади проти цивільних неприйнятні - вони не мішень", - наголосив Волкер.

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"У зв'язку з сьогоднішнім трагічним інцидентом, я хочу поділитися інформацією про те, як керовані Росією сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію впродовж останніх двох років", - повідомив дипломат, та нагадав про своє повідомлення від 19 грудня 2017 року, коли розмістив фотокопію знімка з повітря про розміщення російських сил біля Донецької фільтрувальної станції.

Тоді він закликав РФ відвести окупаційні війська від Донецької фільтрувальної станції.

"Керовані Росією сили знаходяться за 500 м від Донецької фільтрувальної станції. Потрібен режим припинення вогню та відведення важкого озброєння якнайшвидше, відповідно до Мінських угод", - наголосив Волкер.

In light of today's tragic incident, I wanted to share this info on how the Russia-led forces have encroached on the DFS over the last two years. https://t.co/Q2rB40EAmv — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в КП "Компанія "Вода Донбасу" заявили, що о 15:40 потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції

"П'ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані", - заявили у компанії.

Донецька фільтрувальна станція перебуває в зоні обстрілів. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи устаткування внаслідок потрапляння снарядів.

Також окупанти неодноразово обстрілювати ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тис. осіб.