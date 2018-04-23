Експерт назвав найбільш ефективний спосіб, як повернути окупований Донбас

Згода Росії необхідна не просто для введення миротворчої місії, а й для ефективного виконання її мандата, зазначив військовий експерт.

Не можна допускати половинчастого виконання Мінських угод. Час вже припинити говорити про "Мінськ", тому що він зірваний, потрібно просто визнати Росію винуватицею зриву цих угод.

А новий формат – це мандат миротворчої місії на Донбасі, в якому всі кроки і визначаються, вся технологія від і до, розповів в інтерв'ю "Апострофу" директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Розумієте, в чому проблема: [спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт] Волкер правильно сказав, що найбільш ефективний шлях вирішення цього конфлікту – це введення миротворчої місії при умові згоди Росії. Чому? Якщо ми говоримо про розміщення миротворців на українсько-російському кордоні, то виникає питання, як вони там з'являться? Через яку територію? Вони ж не десантом будуть висаджуватися. Вони повинні будуть або зайти з боку Росії, або через ці окуповані території. Тобто потрібна згода Росії, щоб вони там з'явилися, щоб місія була розміщена на всій території", - наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що згода Росії необхідна не просто для введення миротворчої місії, а й для ефективного виконання її мандата. Тому санкціями її тиснуть і підводять до цієї згоди.

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"Альтернатива (миротворцям)? Вже зараз необхідно напрацьовувати стратегію, за допомогою якої, як ми передбачаємо, буде відбуватися реінтеграція цього регіону (окупованого Донбасу - Ред.) з урахуванням інтересів України. Стратегія повинна лягти в основу цього мандата. Звісно, будуть якісь компроміси, всього ми не доб'ємося. Тиск на нас буде і з боку Росії, і через підставних осіб, і через лобістів. Це складне питання", - додав Сунгуровський.

При цьому, за його словами, потрібно готувати якісь позиції для відступу і запасні варіанти для компромісів. Готувати якісь позиції для того, щоб вибити козирі з рук опонентів.

"Насправді, має бути розумна і дуже розумна наступальна позиція. Без своєї стратегії ми нічого не доб'ємося. Нам диктуватимуть іншу стратегію, і ми будемо вимушені її виконувати, тому що нічого свого ми надати не змогли. Такого ніяк не можна допустити. Наш центр та інші експерти вже не раз пропонували своє бачення такої стратегії", - говорить експерт.

"У принципі, розв'язання конфлікту означає повернення до доконфліктної ситуації. Це передбачає відновлення кордонів і суверенітету. А суверенітет – це не лише місцева влада. Я в якомусь законопроекті читав, що місія поступово передає владу новообраним місцевим органам влади. А чому місцевим органам влади? А центральним? А СБУ – це місцева влада? А прикордонники – це місцева влада? А митний контроль – це місцева влада? Дуже багато функцій центральної влади. Про який суверенітет може йтися без передачі цих функцій центральної влади?" - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно прийняти закон про колабораціонізм та амністію.

Міністр також упевнений, що реінтегрувати відразу всю неконтрольовану територію не вдасться навіть у разі присутності там миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй.