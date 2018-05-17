Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне в Донецькій області (відео)

Російсько-окупаційні війська здійснюють постійні спроби локальних штурмових дій щодо витіснення українських підрозділів із зазначеного населеного пункту, зазначили в прес-центрі.

Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне в Донецькій області.

Як повідомляє прес-служба 24-тої окремої механізованої бригади ЗСУ у Facebook, населений пункт був взятий під контроль протягом чотирьох годин (з 2.00 до 6.00) 8 травня.

Зокрема, зазначається, що незаконні формування у перших числах квітня з періодичністю двічі на тиждень у кількості до мотострілецького взводу прибували у н.п. Південне, з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади та демонстраційного показу своєї присутності у ньому.

«На основі пропозицій начальника розвідки бригади та замислу командира батальйону, штабом бригади був розроблений план щодо взяття під свій контроль н.п. Південне», - йдеться в повідомленні.

У бригаді наголошують, що логістичне і оперативне забезпечення та контроль за виконанням визначених завдань здійснювалося безпосередньо командуванням Об’єднаних сил.

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«Було надано своєчасну та необхідну допомогу підрозділам бригади, які виконували поставлене завдання. О 2.00 8 травня 2018 року особовий склад розвідувальних підрозділів бригади приступив до виконання даного плану. Станом на 6.00 8 травня підрозділи бригади вийшли на східні околиці н.п. Південне», - підкреслили в прес-службі.

Під час виконання першого етапу (взяття н.п. Південне під свій контроль) втрат особового складу бригади не поніс. Втрати противника склали: один убитий і один поранений.

«Починаючи з 11.00 8 травня противник діями ДРГ та періодичним нанесенням вогневого ураження по підрозділах бригади, які знаходяться на вогневих позиціях, намагається витиснути їх з н.п. Південне. Вогнем у відповідь підрозділи бригади нанесли противнику значні втрати: як мінімум 15 чоловік убитими та пораненими», - додали в бригаді.

Повідомляється, що на даний час ситуація в Південному складна, але контрольована. Бойове завдання з утримання населеного пункту виконує зведений підрозділ від 24 ОМБр.

Взяття під контроль населеного пункту Південне також підтвердили у командуванні Об’єднаних сил, яке заявляє про покращення тактичного становища оборони українських військ на Горлівському напрямку.

«Сплановані, підготовлені та реалізовані дії героїв першого механізованого батальйону, розвідувальної роти бригади дозволили гарантувати безпеку мешканцям населеного пункту Південне (Чигирі) та зірвати підступні наміри ворога», - йдеться в повідомленні прес-центру операції Об’єднаних сил у Facebook.

В штабі запевнили, що Об’єднані сил й надалі будуть робити все для зміцнення рубежів оборони і недопущення просування окупантів вглиб оборони.