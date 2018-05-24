Нині найгостріший від початку року період ескалації на Донбасі - Хуг

Протягом останніх трьох тижнів на сході України спостерігається стягування важкої зброї до лінії фронту.

На Донбасі нині найгостріший від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту.

Про це заявив в інтерв'ю DW перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Якщо порівнювати з останніми місяцями, це найгірший період, коли ми спостерігаємо значне використання важкого озброєння. Цьогоріч це один з найбільш важких моментів, які ми бачили. Протягом дня ми маємо від 200 випадків порушення перемир'я до 2 тисяч, як це було востаннє 16 травня», - зазначив він.

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За словами Хуга, протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидві боки лінії фронту важку зброю, кількість якої збільшується.

«Ідеться, зокрема, про танки, міномети, артилерію, ГРАДи, які мали б бути відведені від лінії фронту згідно з Мінськими угодами. Було також зафіксовано застосування цієї зброї», - зазначив він.

Хуг сказав, що загалом за останні два-три тижні спостерігається збільшення кількості порушень перемир'я.

«Я не можу сказати, що вся важка зброя повернута на лінію фронту, але за останні кілька тижнів ми спостерігаємо там все більше важкої зброї у зоні вогневого ураження, ніж раніше», - зазначив Хуг.

За його словами, обидві сторони не дотримуються того, про що вони домовились, обидві сторони говорять, що вони лише стріляють у відповідь.

«Я не знаю, наскільки далеко це зайде, але точно є ймовірність того, що буде набагато гірше, ніж зараз, якщо потрібні заходи не будуть вжиті, щоб відвести важке озброєння назад і примусити до режиму припинення вогню, як це було узгоджено», - сказав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу ООС, ситуація на Донбасі ускладнюється.