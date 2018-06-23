На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли позиції українських військових, четверо - зазнали поранень

Бойовики значно активізувалися на Маріупольському напрямку, обстрілюючи позиції українських військ із важкого озброєння.

З початку доби окупанти вісім разів обстріляли позиції українських військ, поранено чотирьох бійців.

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Як повідомляє у зведенні прес-центр Об’єднаних сил, з 7.00 до 18.00 противник продовжував збройні провокації проти українських військ.

Окупанти вісім разів порушували режим припинення вогню, у п’яти випадках - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, яке нещодавно потерпало від численних обстрілів, вдень було тихо.

На Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам’янка, а позиції ООС біля Степного та Пісок були обстріляні з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку ворог значно активізував свої дії. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік позицій українських військ поблизу Лебединського, Талаківки і двічі – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине.

«Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь, - наголосили у прес-центрі.

У ході бойових дій сьогодні поранення отримали четверо українських захисників.

За даними розвідки, сьогодні російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль «Урал».