Минулої доби бойовики 34 рази обстріляли позиції ООС: поранено двох українських бійців

За уточненими даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, двох поранено.

Упродовж минулої доби, 29 червня, російські окупаційні війська 34 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях операції Об'єднаних сил, 8 з яких – із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, двох поранено.

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На Луганському напрямку противник обстріляв із танку захисників Новотошківського. Також під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів перебували українські позиції у районі Кримського.

Ввечері у районі Світлодарської дуги бойовики з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників Світлодарська, Новозванівки та Травневого.

Упродовж дня найгарячіше було на Горлівському напрямку. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Також на цьому напрямку ворог обстріляв із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції біля населеного пункту Новгородське.

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На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Піскі, Авдіївка, Верхньторецьке та Новомихайлівка, а у районі Невельського зафіксована робота ворожого снайпера.

На Маріупольському напрямку противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог провокував захисників Бердянського та Гнутового вогнем з мінометів калібром 120 мм. Під вогонь бойовиків потрапили також позиції ООС в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Мар’їнка та Гнутове.