Бойовики сьогодні 5 разів порушили «хлібне перемир’я», одного українського бійця поранено

Окупанти відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках.

В районі проведення операції Об’єднаних сил впродовж поточної доби бойовики порушували так зване «хлібне перемир’я» 5 разів, одного українського бійця поранено.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Окупанти відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське. На Горлівському напрямку поранення отримав один захисник України. Втрати ворога уточнюються.

«Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню», - наголосили у прес-центрі.