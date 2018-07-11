У мережі помітили схожість між знаками відмінності українських прикордонників і символами бойовиків "ДНР" (фото)

На кокарді для берета прикордонників з'явився святий Юрій у щиті, який перемагає змія. Така ж символіка використовується в деяких знаках відмінності у бойовиків так званих "ДНР-ЛНР".

Користувачі мережі звернули увагу на те, що нові знаки розрізнення військовослужбовців Державної прикордонної служби України нагадують символи бойовиків "ДНР".

На це звернув увагу журналіст Віталій Гайдукевич у своєму Facebook.

Так, раніше МВС змінило знаки розрізнення військових Державної прикордонної служби. Зокрема, на кокарді для берета з'явився святий Юрій у щиті, який перемагає змія. Судячи з опублікованими фото, це ж стилізоване зображення християнського святого в його найбільш відомому образі використовується в деяких знаках відмінності у бойовиків так званих "ДНР-ЛНР".

"Токсичній символіці не місце на однострої. Але почекайте, може ми "адиннарот"? І це громадянська війна, якщо навіть символіка однакова?", - пише журналіст.

Користувачів мережі дана ситуація обурила. "Тут або злочинна недбалість по всій вертикалі прийняття рішення про таку кокарді, або свідомий вкидання "таємних колабораціоністів", - пишуть вони в коментарях.

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