Ситуація в ООС за добу: один український боєць поранений, бойовики зазнали втрат

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного.

Упродовж минулої доби, 22 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

Про це повідомляється на сторінці ООС в Facebook.

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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного.

Внаслідок бойових дій ворога один наш військовослужбовець отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорська та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, у Мар’їнці від вибуху невідомого предмету поранено двох місцевих мешканців.