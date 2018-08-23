В ООС повідомили про великі втрати бойовиків під час боїв під Кримським

Водночас, за даними прес-центру, загинуло четверо українських військових та шість поранено.

Втрати російських окупаційних військ, які здійснили із забороненого Мінськими угодами озброєння обстріл українських позицій поблизу Кримського, становлять сім загиблими і 11 пораненими.

Про це заявив представник прес-центру операції Об'єднаних сил, полковник Вячеслав Петровський, повідомляється на сторінці ООС в соціальній мережі Facebook.

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Він нагадав, що в районі населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, о 5:50 окупанти відкрили вогонь по українських позиціях уздовж Бахмутської траси із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

«Вогонь вівся із застосуванням танкових гармат, артилерії калібру 122 мм та мінометів. За підтримки вогню артилерії та мінометів штурмова група противника атакувала одну з позицій Об'єднаних сил. Для підтримки підрозділів, що обороняються, та подавлення вогневих засобів ворога Об'єднані сили застосовували вогонь відповідними вогневими засобами. З метою недопущення втрати займаних позицій застосовувалися резерви, що діють на цьому напрямку. Завдяки мужності та героїзму особового складу, що оборонявся та діяв у складі резерву, наступ ворога було відбито. В ході бою сім окупантів було знищено, 11 поранено», - наголосив Петровський.

«На жаль, у ході ведення бойових дій загинули четверо, поранені шестеро військовослужбовців збройних сил. Станом на 9:00 обстановка в цьому районі стабілізована», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк поінформував, що сьогодні, 23 серпня, з опівночі станом на 13.00 на Донбасі п'ятеро військовослужбовців загинули, семеро отримали поранення.