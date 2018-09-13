Кремль не йде на військову агресію в Азові через страх дуже великих втрат – генерал

Дисбаланс сил на морі ЗСУ компенсують за рахунок інших видів збройних сил, зазначив військовий.

Після окупації Криму та будівництва Кримського моста росіяни обмежили економічні можливості України в Азовському морі.

Як пише генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в своєму блозі на сайті «Апостроф», кораблі висотою понад 33 метрів туди заходити вже не можуть. Це при тому, що раніше в українські порти заходили судна заввишки 38 метрів і більш.

«Зупинки українських та іноземних суден, що прямують в українські порти – тиск з боку росіян. Росіяни збільшили кількість військових кораблів в Азовському морі до 40 одиниць (які перекинули з Каспійського моря - "Апостроф"), передали їх "ефесбешникам", які там виконують функції прикордонників. Мова йде про десантні кораблі, катери, пристосовані до неглибокого Азовського моря – тобто з осадкою 6-7 метрів, а також артилерійські і ракетні катера. Деякі з них оснащені ракетами "Калібр" - це російський варіант американських "Томагавк". Росія наносила удари цими ракетами з тих самих кораблів з Каспійського моря по Сирії. Тепер вони в Азовському морі...», – зазначає Романенко.

У зв'язку з цим жодних ілюзій з приводу ймовірності російської атаки в Азовському морі не може бути, вважає генерал. Можливості ЗСУ, за його оцінкою, – скромніше. «З шести артилерійських катерів "Гюрза-М", які українські Збройні сили взяли на озброєння, два ми перевезли в район Азовського моря. Працюємо над ракетними катерами, але для цього потрібен час, кошти і налагоджене виробництво», – уточнив він.

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При цьому такий дисбаланс сил ЗСУ компенсують за рахунок інших видів збройних сил – Сухопутних військ і Повітряних сил, які підтягують артилерію, танки, системи залпового вогню, відпрацьовують стрілянину по морським цілям. Так само проводять навчання з використання вертольотів Мі-24, штурмовиків Су-25 і іншої авіації. «Виходимо з того, що є в наявності у Збройних сил України – сили концентрують на випадок, якщо росіяни все-таки почнуть бойові дії в районі Азовського моря», – пише Романенко.

Водночас він вважає, що такий сценарій малоймовірний, оскільки росіянам зараз більш вигідно використовувати українські вибори, а також можливості "п'ятої колони" в Україні. «Для них це – більш раціональний, ефективний і найменш витратний спосіб. Але, як завжди, Росія не може показати, запропонувати нічого істотного в соціальній, економічній та інших сферах, крім військової. Тому вони і застосовують військові інструменти», – підкреслив генерал.

«Звичайно, потенціал Збройних сил Російської Федерації значно потужніше, ніж у наших Збройних сил. Але Росії відомо, що вона зазнає дуже великих втрат в разі військової операції на Азовському морі, і тому зараз не йде на такий сценарій», – вважає військовий.

Він додав, що після втрат, які Україна зазнала через анексію Криму і захоплення корабельного складу Військово-морських сил, потенціал ВМФ, звичайно, суттєво зменшився, і «цим треба займатися». «Однак потрібно працювати над тим, щоб протистояти широкому спектру загроз – і десантній операції, і пробиттю сухопутного коридору в Крим. Хоча нині необхідність такого коридору для росіян знизилася через побудову Кримського мосту», – зазначив він.