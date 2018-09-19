Путін поскаржився Меркель у зв'язку з ліквідацію ватажка «ДНР» Захарченка

При цьому російський президент погодився з відновленням діяльності в рамках «нормандського формату».

Президент РФ Володимир Путін поскаржився федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель у зв'язку зі знищенням ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка.

Як повідомила прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав, Путін висловив стурбованість ситуацією, що склалася внаслідок вбивства Захарченка.

«Знову акцентовано на необхідності повного виконання мінського комплексу заходів 2015 року, включаючи законодавче закріплення Києвом особливого статусу регіону», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в релізі Кремля російську окупацію ОРДЛО названо «внутрішньоукраїнським конфліктом».

«Підтверджено обопільне налаштування на подальше сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту, в тому числі в рамках «нормандського формату», - заявили в Кремлі.

Довідка УНІАН. Про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації Захарченка заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.