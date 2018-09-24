Журналісти показали життя в окупованому напівзруйнованому Вуглегірську (фото, відео)

Знищених будівель у Вуглегірську лишилося чимало, кажуть місцеві жителі.

Журналісти показали, чим живе окупований Вуглегірськ через майже чотири роки після активних бойових дій і окупації.

Майже через чотири роки вулиці Вуглегірська такі ж малолюдні. На місцевому ринку працюють лише кілька прилавків. Хоча бойовики і стверджують, що в місті зараз живуть понад вісім тисяч осіб, передає "Радіо Свобода".

"Переважно через дітей виїжджали. Зараз повертаються. І діти народжуються, і в школу ходять", – каже жителька Вуглегірська.

Але наслідки міських боїв нікуди не зникли. Знищена обстрілами заправка розташована усього за кількасот метрів від працюючої. На центральній вулиці Некрасова будинки з новим шифером і косметичним ремонтом – по-сусідству з руїнами. Знищених будівель у місті лишилося чимало, кажуть місцеві жителі.

Один з найвідоміших будинків у Вуглегірську – на тій же вулиці Некрасова. Він вигорів майже повністю під час боїв. Так і стояв напівзруйнований кілька років. Зараз на його місці – жерстяний паркан. За ним – порослий травою будмайданчик. Будинок в угрупованні обіцяють відбудувати.

Похилена будівля – місцевий вокзал. Його годинник зупинився кілька років тому. На пошарпаному розкладі – шість маршрутів: можна доїхати до Луганська, Ясинуватої, Іловайська, Горлівки та Дебальцева.

"Продукти є, світло є, вода є, але дуже все дорого. Такі ціни – космічні. Племінниця приїжджала з Новомосковська і говорить: "У нас дешевше". Також у мене сестра в Бурятії живе, в Улан-Уде. Каже: у них теж набагато дешевше, ніж у нас. Бо нам все привозять", – розповідає місцева жителька.

Від вуглегірського вокзалу колись брав початок єдиний в місті тролейбусний маршрут. Зараз про нього залишилися тільки спогади. Натомість у місті курсують маршрутки.

У приватному секторі частину будинків повністю відновили. Про обстріл нагадують сліди від осколків на парканах і занедбані оселі.

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