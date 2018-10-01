На Донбасі не повинно бути жодних цивільних жертв - ОБСЄ

В СММ ОБСЄ стурбовані загибеллю трьох дітей в окупованій Горлівці від вибуху мін.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що стурбовані загибеллю трьох дітей в окупованій Горлівці від вибуху мін.

Про це йдеться у повідомленні СММ у мікроблозі Twitter.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ засмучена новинами про те, що у ці вихідні на сході України загинуло троє дітей та ще двох поранено. Тільки у 2018 році було поранено/загинуло щонайменше 23 дітей. Діти продовжують бути жертвами тривалого конфлікту", - зазначили в СММ.

Спостерігачі наголосили, що не має бути жодних цивільних жертв.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в районі окупованої Горлівки від вибуху постраждали четверо підлітків, троє загинули, один дістав осколкові поранення.

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За даними правозахисників, наймолодший з дітей - Дмитро Тулуп, 2008 року народження, перебуває в лікарні в хірургічному відділенні з діагнозом: осколкові поранення м'яких тканин усього тіла.

"Наші джерела повідомили нам дані загиблих дітей: Коробов Кирило, 7 клас; Максименко Андрій, 13 років; Бербінов Віталій, 8 клас", - зазначили правозахисники.

У цьому зв'язку посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає Росію вплинути на контрольованих нею бойовиків з метою розмінування окупованих районів Донбасу у зв'язку із загибеллю трьох підлітків у Горлівці від підриву на міні.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння та направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Для виправдання агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України та українських силовиків, які керують обороною від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».