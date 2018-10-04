Волкер пояснив, чому Росія хоче зберегти існування "народних республік" на Донбасі

На його переконання, Росія обрала тактику вичікування у зв'язку з майбутніми президентськими і парламентськими виборами в Україні 2019 року.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація хоче зберегти існування "народних республік" на Донбасі для прикриття своєї безпосередньої участі у збройному конфлікті на території України.

Про це спецпредставник США сказав в інтерв'ю УНІАН.

Він розповів, що Росія відреагувала критикою на запропоновані пропозиції стосовно розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Також дипломат сказав, що з часу першого заклику Росії, озвученого у вересні 2017-го року щодо місії ООН з метою захисту спостерігачів Спеціальної моніторингової місії, від неї не було жодної нової ідеї.

Волкер додав, що він розуміє, чому Росія не змінює свою позицію та не пропонує зі своєї сторони нові кроки щодо започаткування миротворчого контингенту.

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"По правді кажучи, це відбувається тому, що вони не хочуть. Вони хочуть, аби конфлікт тривав. Вони хочуть там тримати свої сили. Вони хочуть зберегти на місцях дві так звані народні республіки як політичні утворення, які вони можуть використовувати як щит для приховування безпосередньої участі Росії. І вони хочуть зачекати, я вважаю, також, щоб побачити, що станеться на виборах в Україні. Таким чином, я думаю, що вони просто вирішили нічого в даний час не робити взагалі", - наголосив спецпредставник США.

Волкер також наголосив, що Росія на 100% командує і управляє силами на Донбасі.

"Вона фінансово утримує контрактні сили, здійснює контроль над політичними структурами, які там знаходяться, так званими народними республіками. Так що, це на 100% очолювана Росією операція", - додав він.

Крім того, він відповів на питання, чи не настав час посилити тиск на Росію, та знайти нові опції, щоби мати вплив на неї.

"Ми робимо це. Ми зберегли попередні санкції, ми посилили санкції, ми допомогли ЄС зберегти та посилити санкції. Ми скасували заборону на постачання зброї Україні. Ми набагато сильніше публічно виступали про відповідальність Росії. Ми дали чітко зрозуміти, що ми не визнаємо анексію Росією Криму. Ми передали наші пропозиції, які вони можуть залишити (без уваги - УНІАН), якщо вони не хочуть, але продемонстрували, що вони єдині не досягають згоди. Я думаю, що ми здійснили великий тиск на Росію і продовжимо робити це та продовжимо збільшувати його", - заявив Волкер.