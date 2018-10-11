США не підтримують проведення референдуму на окупованому Донбасі - Волкер

Спецпредставник США наголосив, що такий референдум суперечитиме Конституції України та Мінським угодам.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що США не підтримують проведення референдуму за російським сценарієм на окупованому Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спецпредставник США сказав під час телефонного брифінгу з Брюсселя.

Зокрема, його запитали про те, чи у США є відповіді на російські пропозиції з приводу проведення референдуму на Донбасі щодо визначення майбутнього статусу регіону.

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"Стосовно ідеї про референдум, це було порушено в рамках зустрічі у Гельсинки, і ми, Білий дім і Державний департамент, опублікували заяву в той час, зазначаючи, що ми відкидаємо ідею референдуму", - заявив Волкер.

У цьому зв'язку він наголосив, що цей референдум "не має правових підстав в укранській Конституції і правових підстав за Мінськими угодами".

"Ми були доволі чіткими в той час, що проведення референдуму є нездійсненною ідеєю лише на частині української території, де більшість населення було переміщено через російське втручання", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю УНІАН заявив, що Російська Федерація хоче зберегти існування "народних республік" на Донбасі для прикриття своєї безпосередньої участі у збройному конфлікті на території України.