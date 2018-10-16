Прийняття закону про гуманітарне розмінування має об’єднати парламент - Геращенко

Геращенко упевнена, що прийняття закону про гуманітарне розмінування значно посилить діалог з країнами-партнерами по НАТО.

Прийняття Закону про гуманітарне розмінування має об’єднати парламент, в цьому питанні не може бути політики і ідеологічних розбіжностей.

Про це під час Погоджувальної Ради заявила Перший заступник Голови ВРУ Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба БПП.

Читайте такожМіноборони опублікувало карту замінованих територій Донбасу

«Однією з найбільш серйозних гуманітарних проблем Донбасу є питання розмінування. Більше 7 тисяч кілометрів сьогодні є вражені від вибухонебезпечних предметів. Тому я звертаюся до Голови ВР з проханням поставити в Порядок денний законопроекти, а їх ми маємо 4, щодо розмінування і сподіваюся, що вже цього тижня в першому читанні ми приймемо об’єднуючий законопроект 9080-1. Над цим документом працювало понад 40 народних депутатів з різних фракцій, профільний комітет і представники наших країн-партнерів. Прийняття закону про гуманітарне розмінування значно посилить наш діалог з країнами – партнерами по НАТО і допоможе тим трастовим фондам, які працюють над розмінуванням, більш активно допомагати Україні», – зауважила політик.

Також Ірина Геращенко підкреслила, що цей законопроект має об’єднати парламент, адже в цьому питанні не може бути політики і ідеологічних розбіжностей.