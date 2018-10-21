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На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено двох українських військових

14:29, 21 жовтня 2018
Війна
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За минулу добу в результаті обстрілу поранено двоє українських воїнів / фото УНІАН

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

"За добу на лінії зіткнення двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На даний час їм надається необхідна допомога у військових мобільних госпіталях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 годин ранку в зоні проведення ООС зафіксований один прицільний ворожий обстріл із застосуванням піхотного озброєння на Луганському напрямку. Втрат в лавах Об'єднаних сил з початку поточної доби немає, ситуація контрольована українським підрозділами.

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Теги: #зона АТО