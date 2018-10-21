На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено двох українських військових

Загиблих у лавах збройних сил за минулу добу та з початку поточної доби немає.

За минулу добу в зоні проведення Операції Об'єднаних сил поранено двох українських військовослужбовців.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

"За добу на лінії зіткнення двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На даний час їм надається необхідна допомога у військових мобільних госпіталях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 годин ранку в зоні проведення ООС зафіксований один прицільний ворожий обстріл із застосуванням піхотного озброєння на Луганському напрямку. Втрат в лавах Об'єднаних сил з початку поточної доби немає, ситуація контрольована українським підрозділами.