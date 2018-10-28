Об’єднані сили проведуть антитерористичні заходи у Краматорську - штаб

Командування закликало мешканців міста не залишати без нагальної потреби своїх домівок та дотримуватися правил безпеки.

Об`єднані сили 31 жовтня та 1 листопада поточного року проведуть превентивні заходи з протидії терористичним та диверсійним загрозам у місті Краматорськ Донецької області.

«У зв`язку з проведенням превентивних заходів з протидії терористичним та диверсійним загрозам командування Об`єднаних сил закликає мешканців міста Краматорськ не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо», - повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що у разі необхідності пересування в інші райони міста для уникнення непорозумінь потрібно обов`язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання).

Читайте такожЧотири роки тому звільнили Слов'янськ та Краматорськ: як тікали бойовики і що після себе залишили (фото, відео)

В штабі підкреслили, що всі дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства та санкціоновані командувачем Об`єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем. У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків негайно повідомляйте на адресу чергових служб головного відділу в Краматорську ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за тел. 06264-3-03-33 та Краматорського міського відділу ГУ НПУ в Донецькій області за тел. 102, 06264-7-02-47», - йдеться у повідомленні.

Також у штабі закликали не панікувати та дотримуватися особистої безпеки, нагадуючи, що згідно з вимогами постанови Кабінету міністрів №92 від 18 лютого 2016 року ухвалено рішення щодо встановлення у Донецькій та Луганській областях і АР Крим рівня терористичної загрози «червоний».