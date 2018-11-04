З початку доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських бійців на Донбасі

Українські бійці змушені були 6 разів відкривати вогонь у відповідь, щоб придушити активність ворога.

Від початку поточної доби і станом на 12.00 російсько-окупаційні війська здійснили 10 обстрілів оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що 5 з 10 обстрілів було здійснено із застосуванням мінометів 82-го калібру. Зокрема, окупанти двічі відкрили вогонь на Луганському напрямку, а саме біля селищ Новий Хутір та Новотошківське. В районі останнього зафіксовано застосування проти українських військових також гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрмяку, за інформацією Мотузяника, доба почалася з ворожих мінометних обстрілів Авдіївки, Лебединського і Павлополя.

«За підрахунками штабу ООС з початку цієї доби російсько-окупаційні війська загалом випустили щонайменше 4 десятки мінометних снарядів калібру 82 мм. Наші військовослужбовці 6 разів відкривали вогонь у відповідь, аби придушити ворожу вогневу активність», - поінформував речник Мноборони.

«Внаслідок бойових дій від початку цієї доби один український військовий дістав поранення. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу», - зазначив Мотузяник.