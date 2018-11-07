На Донбасі окупанти з мінометів обстрілювали позиції ЗСУ, один військовий зазнав поранення

Для вогневого впливу, окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

Упродовж минулої доби, 06 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ побачили 27 танків в окупованому Донецьку

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. "Противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

"На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка противник застосовував міномети калібру 82 мм", - повідомили в прес-центрі.

Для вогневого впливу, окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, 6 листопада, двох окупантів було знищено, ще двоє - отримали поранення.

"Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав", - підсумували в прес-центрі.