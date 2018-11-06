Біля військової частини у Старокостянтинові затримали підозрілого чоловіка без документів

Затриманого передали поліції, чергові сили військової частини продовжують нести службу в штатному режимі.

Патруль військової частини у місті Старокостянтинів Хмельницької області затримав біля технічної території ВЧ підозрілого чоловіка на транспортному засобі.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, інцидент стався увечері 5 листопада.

Зазначається, що у громадянина були відсутні документи, що посвідчують особу та на транспортний засіб.

«Черговим військової частини було невідкладно оповіщено представників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національної поліції України та Служби безпеки України», - вказано у повідомленні.

Затриманого передали поліції. Чергові сили і засоби військової частини продовжують нести службу в штатному режимі.

Напередодні повідомлялось, що підрозділ радіоелектронної боротьби подавив застосування безпілотника поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у забороненій зоні.