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На Донбасі окупанти посилюють психологічний тиск на населення, демонструючи воєнну силу - розвідка

14:23, 28 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олексій Чорнобай з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"Командування російських окупаційних військ посилює психологічний тиск на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. шляхом демонстрації воєнної сили", - сказав він.

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Зокрема, за даними розвідки, для запобігання втрати контролю за розвитком суспільно-політичної обстановки у зв’язку із введенням воєнного стану у низці областей України, окремі з’єднання і частини 1 та 2 АК ЗС РФ приведені до «вищого ступеня бойової готовності». Крім того, протягом попереднього тижня під приводом навчань з реагування на аварії техногенного характеру окупанти проводили демонстраційні акції можливостей сил і засобів т.зв. «міністерства надзвичайних ситуацій» і «міністерства оборони ДНР» щодо їхніх дій у разі загострення обстановки.

"В обох випадках, з метою чергових нав’язувань суспільству антиукраїнських настроїв та виправдання російської агресії проти України, противником було використано типовий російський сценарій поширення неправдивої та викривленої інформації про загрозу здійснення Об’єднаними силами диверсій у місцях зберігання хімічних та отруйних речовин", - додав Чорнобай.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

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Теги: #Донбас#бойовики