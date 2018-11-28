На Донбасі окупанти посилюють психологічний тиск на населення, демонструючи воєнну силу - розвідка

Під приводом навчань з реагування на аварії техногенного характеру окупанти проводили демонстраційні акції можливостей сил і засобів т.зв. «міністерства надзвичайних ситуацій» і «міністерства оборони ДНР» щодо їхніх дій у разі загострення обстановки.

На Донбасі окупанти посилюють психологічний тиск на населення шляхом демонстрації воєнної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олексій Чорнобай з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"Командування російських окупаційних військ посилює психологічний тиск на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. шляхом демонстрації воєнної сили", - сказав він.

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Зокрема, за даними розвідки, для запобігання втрати контролю за розвитком суспільно-політичної обстановки у зв’язку із введенням воєнного стану у низці областей України, окремі з’єднання і частини 1 та 2 АК ЗС РФ приведені до «вищого ступеня бойової готовності». Крім того, протягом попереднього тижня під приводом навчань з реагування на аварії техногенного характеру окупанти проводили демонстраційні акції можливостей сил і засобів т.зв. «міністерства надзвичайних ситуацій» і «міністерства оборони ДНР» щодо їхніх дій у разі загострення обстановки.

"В обох випадках, з метою чергових нав’язувань суспільству антиукраїнських настроїв та виправдання російської агресії проти України, противником було використано типовий російський сценарій поширення неправдивої та викривленої інформації про загрозу здійснення Об’єднаними силами диверсій у місцях зберігання хімічних та отруйних речовин", - додав Чорнобай.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».