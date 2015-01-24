За добу в зоні АТО загинув один військовий, 20 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спікер АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБої поблизу Донецького аеропорту тривають - сили АТО утримують позиції"За минулу добу в результаті боєсутичок ми втратили одного нашого воїна-героя, 20 дістали поранення", - сказав він.