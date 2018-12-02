«Дебільна ідея» Москви зі створення в Україні «Новоросії» провалилася – волонтер

Тим не менш, Росія продовжить спроби створити в Україні "русский мир", переконаний активіст.

Ідея Кремля щодо створення в Україні різних «народних республік» повністю провалилася, і Москва буде поступово відмовлятися від неї, вважає волонтер, учасник бойових дій на Донбасі та офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай.

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У чаті на «Главреді» активіст констатував, що в РФ не вийшло розхитати українську державу та забезпечити бунт областей.

Тим не менш, за його словами, Росія продовжить спроби створити в Україні "русский мир", буде продовжувати намагатися "захистити російську церкву", а також "російську людину" і російську мову, яку нібито пригноблюють.

"Я думаю, що ідея "Новоросії" провалилася. Ця абсолютно дебильна ідея — створити в Україні різні "народні республіки" — повністю провалилася... я думаю, що Москва буде потроху відмовлятися від цієї ідеї", — зазначив офіцер.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Путін програв війну в Україні, тому що РФ втратила Україну в контексті будь-якої співпраці.