Ситуація біля селища Красний Партизан постійно змінюється – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

«Ситуація в районі селища Красний Партизан дуже динамічна, і наразі було би неправильно констатувати, під чиїм контролем зараз знаходиться цей населений пункт», - зазначив він.

Читайте такожУ Міноборони спростували інформацію про захоплення бойовиками Червоного ПартизанаПольовий пояснив, що «в районах головних ударів терористів та російських військ українські війська переходять до активної оборони - це означає, що ми можемо відійти від зайнятих позицій, нанести вогневий удар, нанести фланговий обхідний удар, знову захопити ці позиції, зайти в тил ворогу у складі наших диверсійних груп».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук написав, що терористи захопили селище Красний Партизан Донецької області.

Того ж дня Міністерство оборони спростувало цю інформацію.