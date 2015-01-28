Бойовики відступили після невдалого штурму під Дебальцевим - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив», повідомив координатор групи Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За нашими даними, на різних ділянках плацдарму на даний момент ведуть бої 5 батальйонних тактичних груп (БТГ) супротивника (як мінімум одна з них укомплектована військовослужбовцями російських ВДВ), а також 3 зведені артилерійські групи", - написав експерт.

Крім того, діють численні дрібні формування бойовиків, які мають на озброєнні окремі зразки важкого піхотного озброєння. Загальна чисельність формувань російсько-терористичних військ, що вели бої за Дебальцевський плацдарм - близько 2 500 чоловік, до 35 танків, близько 50 ББМ, до 50 одиниць ствольної артилерії (включаючи САУ), а також мінімум 22 одиниці РСЗВ.

Читайте такожУ районі Горлівки противник зосередив близько 22 танків і майже 2 тисячі бойовиків - Тимчук

"В районі Дебальцевого противник після невдалої спроби штурму через Троїцьке до Світлодарська, відійшов на вихідні позиції і відновлює свій рівень боєздатності. Відзначається перекидання через Стаханов в даний район поповнення бойовиків (до 12 одиниць автомобільної техніки, в основному криті армійські вантажівки, і близько 18 одиниць бронетанкової техніки)", - додав він.