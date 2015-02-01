З полону звільнено 5 бійців АТО
12:30, 01 лютого 2015Війна
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П'ять українських військовослужбовців звільнили з полону бойовиків.
REUTERS
Як повідомляє "5 канал", переговори вела волонтерська група "Патріот", координували обмін співробітники Центру звільнення заручників при Міністерстві оборони.
Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили трьох захисників Донецького аеропорту - ЗМІЗа словами керівника центру Юрія Тандита, звільнили двохвійськовослужбовців з 51-ї механізованої бригади і трьох бійців батальйону "Донбас". Натомість українська сторона віддала п'ятьох цивільних, яких підозрювали у співпраці з сепаратистами.
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