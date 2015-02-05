У прифронтових селах Луганської області ремонтують комунікації і ховають загиблих

У Нижньому і Світличному (Попаснянський район) відновили енергопостачання та центральне водопостачання (яких не було 13 днів). Сьогодні буде подана вода у м. Золоте, після чого запустять центральну котельню, і у 18 багатоповерхівках з'явиться тепло. Електроенергія та газ у місті є, повідомляє прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

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«З Кримського (Новоайдарський район біля колишнього 31-го блокпоста) військові медики на спеціальному автотранспорті вчора вивезли у безпечне місце ще кілька сімей, - повідомляє голова Луганської ОДА. - Крім того, тут нарешті вдалося поховати двох жителів села, які загинули під час обстрілу ще минулого тижня (раніше поховання провести було неможливо через постійні обстріли)».

За словами Москаля, у селі залишилося близько 250 жителів, які відмовляються виїжджати зі своїх будинків. Ні світла, ні центрального водопостачання у Кримському немає, для їх відновлення необхідна спецтехніка, включаючи автокрани і вишки.

Вчора, 3 лютого, УНІАН повідомляв, що протягом минулої доби Луганщина пережила 43 обстріли, з деякими населеними пунктами немає зв'язку.