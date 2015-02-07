У районі Донецька сили АТО розгромили артилерійську батарею бойовиків

У районі Донецька українська артилерія розгромила батарею самохідної артилерії терористів.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

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За його словами, «точними вогневими ударами української артилерії розгромлена батарея самохідної артилерії (САУ) російсько-терористичних військ (у боєготовому стані залишилася лише одна установка)».