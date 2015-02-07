Бойовики атакували прикордонний пункт «Фащівка» - загинуло двоє українських військових

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули внаслідок штурму бойовиками контрольного посту «Фащівка».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора з 11.00 до 17.40 піхота бойовиків при підтримці танка здійснювала штурм контрольного поста «Фащівка», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ.

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Українські військові відкрили по терористах вогонь у відповідь. Захисників блокпосту також підтримувала артилерія ЗСУ. Напад було відбито. У результаті бою двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, ще 10 отримали поранення. Втрат серед прикордонників немає.