За добу в зоні АТО загинули 8 українських військовослужбовців
10:04, 13 лютого 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули 8 українських військовослужбовців, 34 поранено.
REUTERS
Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
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"В результаті обстрілу і бойових дій Україна втратила 8 військовослужбовців, ще 34 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Владислав Селезньов.
За його словами, були проведені відповідні заходи евакуації. "Всіх поранених доставляють у медичні заклади, де їм надається необхідна медична допомога", - сказав він.
Він зазначив, що станом на ранок в госпіталях і в лікувальних закладах знаходяться 594 військовослужбовців, у тому числі 27 тяжкопоранених.
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