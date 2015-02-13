За добу в зоні АТО загинули 8 українських військовослужбовців

Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"В результаті обстрілу і бойових дій Україна втратила 8 військовослужбовців, ще 34 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Владислав Селезньов.

За його словами, були проведені відповідні заходи евакуації. "Всіх поранених доставляють у медичні заклади, де їм надається необхідна медична допомога", - сказав він.

Він зазначив, що станом на ранок в госпіталях і в лікувальних закладах знаходяться 594 військовослужбовців, у тому числі 27 тяжкопоранених.