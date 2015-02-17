Прес-центр АТО: ситуація в Дебальцевому змінюється майже щогодини. Зараз йдуть запеклі бої

Про це інформує прес-центр АТО. "Декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з підрозділами сил АТО. Ближче до вечора частина населеного пункту була захоплена незаконними збройними формуваннями", - йдеться в повідомленні. "Підрозділи сил АТО, після маневрування, вогнем стримують противника. На цю годину точаться запеклі бої", - підкреслюється в повідомленні.

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В ході таких протистоянь група військовослужбовців 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил та 8-го окремого полку спецпризначення, під час супроводу колони української техніки, що доставляла вантаж оборонцям Дебальцевого потрапила у засідку та полон.

В повідомленні прес-центру наголошується, що вперше після початку режиму припинення вогню бойовики самі визнали, що порушили його. Зокрема представник "ДНР" Басурін особисто заявляв про те, що бойовики не припиняють обстріли Дебальцевого і мають право його обстрілювати оскільки це, на його думку, "їхня" територія.

За даними прес-центру, протягом дня місто Дебальцеве 19 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Одночасно, бойовики декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб напрямку.

Крім цього в повідомленні говориться, що сьогодні, у місті Соледарі відбулись переговори учасників Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Представники іншої сторони конфлікту фактично заблокували приїзд спостерігачів місії ОБСЕ у Дебальцеве. Обгрунтовуючи це відсутністю зв’язку зі своїми передовими підрозділами, та непідконтрольними бандформуваннями.