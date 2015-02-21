За добу на Донбасі загинув 1 український військовий, 40 отримали поранення

За останню добу в зоні АТО загинув 1 український військовослужбовець, 40 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За останню добу внаслідок великої кількості провокацій один український військовослужбовець загинув і 40 - поранені", - сказав він.