За добу на Донбасі загинув 1 український військовий, 40 отримали поранення
13:21, 21 лютого 2015Війна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
REUTERS
За останню добу в зоні АТО загинув 1 український військовослужбовець, 40 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За останню добу внаслідок великої кількості провокацій один український військовослужбовець загинув і 40 - поранені", - сказав він.
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