Прикордонники перехопили 58 вантажівок з харчами для бойовиків

Як повідомили у ДПСУ, з них 33 вантажівки були зупинені при спробі об'їзду контрольованих дорожніх коридорів, передає "Новое время".

При цьому наголошується, що під час затримання одного із автомобілів в районі населеного пункту Степове Донецької області співробітникам Держприкордонслужби довелося застосувати зброю.

Читайте такожЗачищені "ЛНР" "казаки" зосередилися під Перевальськом і готуються до штурму - Тимчук"Для зупинки транспортного засобу, що рухався в об'їзд контрольного поста, прикордонним нарядом було здійснено 10 попереджувальних пострілів угору з автомата Калашнікова. Надалі при огляді автомобіля було виявлено подвійний пакет документів на вантаж", - повідомили прикордонники.

Раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Торез Донецької області зафіксований підрив на фугасі однієї з вантажівок конвою постачання для "ДНР".