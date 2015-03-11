Бойовики обстріляли медиків з Червоного Хреста поблизу Донецька - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Безпринципність бойовиків вчергове засвідчив обстріл представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Близько 12 години, неподалік шахти «Дутовської», що поблизу Донецька, незаконні бандформування зі стрілецької зброї обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків не має», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найбільш напружена ситуація в зоні АТО зараз склалася в районі Широкиного, де протягом доби бойовики проводили наступальні дії, застосовуючи міномети і бронетехніку. Також активність бойовиків зафіксована в районі Авдіївки, Тоненького, Сокільників, Пісок та низці інших населених пунктів.