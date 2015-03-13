Бойовики на окупованих територіях розгортають "мобілізаційні заходи" – Лисенко
14:22, 13 березня 2015Війна
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Ватажки бойовиків на окупованих територіях розгортають так звані мобілізаційні заходи.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Ватажки бойовиків розгортають так звані мобілізаційні заходи», - зазначив він.
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«На підприємствах і шахтах на окупованій території складаються мобілізаційні списки працівників під приводом підготовки до наступу українських військ», - сказав Лисенко.
Раніше уніан повідомляв, що на ділянці Майорський-Авдіївка розгорнута група з 5 тисяч бойовиків.
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