До Краснодону привезли 12 вагонів озброєння для бойовиків - заступник командувача АТО
19:40, 19 березня 2015Війна
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Вчора залізницею до Краснодону Луганської області проросійським бойовикам привезли 12 вагонів з боєприпасами та протитанковими ракетними комплексами.
REUTERS
Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, передає прес-служба Донецької ОДА.
"18 березня на залізницю Краснодону Луганської області прибули 12 вагонів з боєприпасами і протитанковими ракетними комплексами", - сказано у повідомленні прес-служби ОДА.
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Раніше Федічев повідомляв, що у лісосмузі вздовж дороги з Горлівки у Вуглегірськ бойовики "ДНР" заховали до 10 установок "Град".
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