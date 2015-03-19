До Краснодону привезли 12 вагонів озброєння для бойовиків - заступник командувача АТО

Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, передає прес-служба Донецької ОДА.

"18 березня на залізницю Краснодону Луганської області прибули 12 вагонів з боєприпасами і протитанковими ракетними комплексами", - сказано у повідомленні прес-служби ОДА.

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Раніше Федічев повідомляв, що у лісосмузі вздовж дороги з Горлівки у Вуглегірськ бойовики "ДНР" заховали до 10 установок "Град".