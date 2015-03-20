Окопи на пляжі: українські військові укріплюють Маріуполь (фото)

У мережі з'явилися фотографії, як українські військові риють окопи на березі Азовського моря в Маріуполі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 березня президент України Петро Порошенко заявив, що кожна область має долучитися до спорудження укріплень.

Порошенко наголосив на важливості спорудження ефективної лінії захисту. ”Уже з урахуванням нашого досвіду, найкращих зразків проектів фортифікаційних споруд, бліндажів, розташування опорних пунктів, маємо побудувати в найкоротші терміни високоефективну, глибокоешелонову оборону”, – підкреслив Порошенко.

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19 березня віце-прем’єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко наголосив, що будівництво укріплень на сході України має завершитись до середини травня.

«Час на виконання цієї роботи дуже обмежений – до середини травня маємо звести всі фортифікаційні споруди. Ситуація напружена, тому для вирішення проблеми потрібно об'єднати зусилля не лише військових та обласних державних адміністрацій, а й всіх громадян України», - підкреслив Зубко.