Інструктори з Грузії та Ізраїлю розпочали тренування спецпідрозділів луганської міліції
Бійці спецпідрозділів луганської міліції проходять тренування під керівництвом інструкторів з Грузії та Ізраїлю.
Про це у своєму Facebook повідомила начальник прес-служби ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.
"Полігон, де проводяться навчання, знаходиться далеко за межами міста. Перша група бійців під керівництвом інструктора - грузинського генерала Мамука, відточує тактику ведення бою в міських умовах. Усі атрибути для тренування розставлені так, щоб максимально ускладнити виконання поставленого завдання", - написала Погукай .
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За її словами, міліціонери зізнаються, що рівня знань, який вони придбали раніше в школах міліції в мирний час, в умовах війни не достатньо.
Інструктори Грузії та Ізраїлю проводять навчання з бійцями спецпідрозділів луганської міліціїПолігон, де проводяться навчання, знаходиться далеко за межами міста. Перша група бійців під керівництвом інструктора - грузинського генерала Мамука, відточує тактику ведення бою в міських умовах. Усі атрибути для тренування розставлені так, щоб максимально ускладнити виконання поставленого завдання.Міліціонери зізнаються, рівень знань, який вони придбали раніше в школах міліції в мирний час, в умовах війни не достатній. Але тоді ніхто і уявити собі не міг, що їм доведеться брати участь у бойових діях на передовій, відбивати атаки противника, вести боротьбу з диверсійними групами.Posted by Татьяна Погукай on 30 Март 2015 г.