Інструктори з Грузії та Ізраїлю розпочали тренування спецпідрозділів луганської міліції

Про це у своєму Facebook повідомила начальник прес-служби ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

"Полігон, де проводяться навчання, знаходиться далеко за межами міста. Перша група бійців під керівництвом інструктора - грузинського генерала Мамука, відточує тактику ведення бою в міських умовах. Усі атрибути для тренування розставлені так, щоб максимально ускладнити виконання поставленого завдання", - написала Погукай .

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За її словами, міліціонери зізнаються, що рівня знань, який вони придбали раніше в школах міліції в мирний час, в умовах війни не достатньо.