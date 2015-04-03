У Міноборони змалювали портрет мобілізованого українця: 36 років, є диплом, прийшов добровольцем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

«Завершується четверта черга часткової мобілізації, яка розпочалася 20 січня», - сказала вона і додала, що при проведенні четвертої черги часткової мобілізації Генеральний штаб ЗСУ врахував досвід та помилки попередніх черг мобілізації.

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«За даними соціологічних досліджень, портрет мобілізованого українця під час четвертої черги мобілізації виглядає таким чином: середній вік – 36 років, рівень освіти достатньо високий – понад половина мають середню спеціальну, технічну або вищу освіти, абсолютна більшість - до 90% - раніше проходили військову службу, кожен восьмий призваний є добровольцем», - повідомила Кушнір.

За її словами, абсолютна більшість тих, хто отримав повістку, самостійно і в установлений строк прибули до військкоматів.