Понад 19 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

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«Триває робота з отримання військовослужбовцями та працівниками Збройних сил, які є учасниками АТО, статусу учасника бойових дій», - сказала вона.

За словами Гаврилюк, «на сьогодні у нас таких, тобто тих, що отримали статус учасника бойових дій, вже більше 19 тисяч».

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники АТО можуть безкоштовно їздити у метро виключно за посвідченням учасника бойових дій.