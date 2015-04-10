Понад 19 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій - Міноборони
10:45, 10 квітня 2015Війна
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Робота з отримання статусу учасника бойових дій триває.
Понад 19 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.
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«Триває робота з отримання військовослужбовцями та працівниками Збройних сил, які є учасниками АТО, статусу учасника бойових дій», - сказала вона.
За словами Гаврилюк, «на сьогодні у нас таких, тобто тих, що отримали статус учасника бойових дій, вже більше 19 тисяч».
Раніше УНІАН повідомляв, що учасники АТО можуть безкоштовно їздити у метро виключно за посвідченням учасника бойових дій.
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