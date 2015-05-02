У Донецькій області військовий автомобіль насмерть збив велосипедиста

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі, сьогодні о 12.10 на виїзді з населеного пункту Красногорівка Донецької області водій-екскаваторник однієї з військових частин Збройних сил, який прямував в населений пункт Невельське на автомобілі КрАЗ-250 для виконання інженерних робіт скоїв наїзд на місцевого жителя 1963 року, який пересувався на велосипеді. По дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги від отриманих важких травм чоловік помер.

Читайте такожЩе одне село в Луганській області стане українським - МоскальЗ метою з'ясування причин та обставин трагедії на місце події терміново виїхали представники Військової служби правопорядку у Збройних силах. Про скоєне ДТП повідомлено військову прокуратуру.

Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил, штаб АТО на території Донецької і Луганської областей та командування військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

"За результатами проведення розслідування винні в цій трагічній події будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - запевнили в штабі АТО.