Бойовики обстріляли Авдіївку, Лозове і шахту Дутовка з танка

Про це повідомляє прес-центр АТО. За даними прес-центру, «поблизу Пісків бандити вели вогонь з 120-мм мінометів. А біля населеного пункту Гладосове позиції українських військових обстріляли з бойової машини піхоти».

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Також зазнали обстрілу зі спареної зенітної установки (ЗУ23-2), 30-мм автоматичного станкового гранатомету (АГС-17) та стрілецької зброї Мар'їнка та Піски.

У населеному пункті Кам’янка працював снайпер.

У районі Широкиного терористи кілька разів відкривали вогонь, що вівся переважно зі стрілецького озброєння, однак зафіксовано і застосування 122-мм ствольної артилерії, з позицій на північний схід від населеного пункту.

«На Луганському напрямку відбулось протистояння між силами АТО і бойовиками в районі Щастя, Донецький, Сизе та Гірське», - повідомляє прес-центр.