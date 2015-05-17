За добу загинули 3 українських військових, 17 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора внаслідок бойових дій ми втратили трьох українських воїнів, ще 17 було поранено», - поінформував Лисенко.

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За його даними, двоє військових загинули у напрямку оборони міста Світлодарськ Донецької області під селищем Лозове, один – у місті Щастя Луганської області.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 травня в зоні антитерористичної операції бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.