Україна закликала Росію вплинути на терористів і припинити вогонь у районі Мар’їнки

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Українська сторона у присутності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ звернулась до представників Збройних сил РФ у складі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі з вимогою вплинути на так зване керівництво окремих районів Донецької області та припинити наступ незаконних збройних формувань», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи розпочали масований наступ на українські позиції, найбільшого удару було завдано в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка, що поблизу Донецька.

Українські військові відбили наступ, поінформувала прес-служба Генерального штабу ЗСУ. При цьому наголошується, що "для зупинки ворожого наступу та уникнення втрат серед військовослужбовців українське командування, попередивши усіх міжнародних партнерів, було змушене застосувати артилерію, яка до цього перебувала у визначених Мінськими домовленостями районах у тилу".

В.о. речника Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа близько 16-ї години сказав, що бій ще триває. Він додав, що зранку бойовики обстрілювали українські позиції із систем залпового реактивного вогню "Град".

Також в МВС поінформували, що російсько-терористичні війська підтягують підкріплення в район Мар’їнки, можливий черговий штурм українських позицій.