З наказами про звільнення захоплених спецпризначенців не знайомили, терміни контрактів ще не закінчилися - радник Путіна

Затримані на Донбасі російські спецпризначенці капітан Євген Єрофеєв і сержант Олександр Александров утримуються у "цілком пристойних умовах", вони категорично спростували інформацію про тортури після затримання, а також підтвердили, що на момент затримання були військовослужбовцями російської армії.

Про це УНІАН повідомив член Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Російської Федерації Сергій Кривенко за підсумками відвідування російських військовослужбовців у київському госпіталі.

"Перше, що хочеться відзначити за результатами відвідування, - це умови, в яких знаходилися Олександр Александров та Євген Єрофеєв. Це цілком пристойні умови, у кожного - окрема палата в госпіталі, чиста і світла. Їм надається медична допомога, Александрову в госпіталі проведена унікальна операція. За словами медиків, їм вдалося запобігти ампутацію ноги Александрову", - сказав Кривенко.

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Він підкреслив, що скарг на умови утримання, на харчування, на медичну допомогу ні Єрофеєв, ні Александров не висловили.

"Категорично не підтвердили вони і факти катувань чи якогось фізичного впливу на них після затримання. Пригніченими Єрофеєв і Александров не виглядали, трималися з гідністю", - додав Кривенко.

За його словами, поки що російська влада офіційно не відповіла на запити адвокатів, передані російському консулу, в яких містилися прохання підтвердити особистості і статус обвинувачених. Оскільки під час затримання у них ніяких документів виявлено не було, то і прізвища, і ким вони є, відомі лише зі слів обвинувачених.

"Самі затримані під час розмови підтвердили, що до затримання вони були військовослужбовцями російської армії, ніхто їх з наказами про звільнення не знайомив, терміни контрактів у них ще не закінчилися", - сказав Кривенко.