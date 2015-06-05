Батальйон "Січ": сили АТО зачистили Мар'їнку від бойовиків і російських військових

Про це повідомляє прес-служба батальйону "Січ" на сторінці в соцмережі. "Мар'їнка знаходиться під контролем ВСУ. 4 червня бійці батальйону особливого призначення "Січ" разом з іншими добровільними підрозділами і силами ЗСУ взяли участь в спецоперації по зачистці населеного пункту Мар'їнка від бандформувань "ДНР" і російських військових", - йдеться в повідомленні.

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"Операція була проведена успішно. Населений пункт в даний час знаходиться під контролем ВСУ", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області бойовики почали масований обстріл позицій українських військ, а потім перейшли в наступ. В той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар'їнкою - 4), 39 були поранені.

В ході бою під Мар'їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 отримали поранення. Також знищено 10 одиниць бронетехніки противника.