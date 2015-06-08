Міноборони звернулося до НАТО щодо надання озброєння Україні
17:18, 08 червня 2015Війна
1955 0
Заступник міністра оборони України Ігор Долгов просить країни НАТО “прихильніше” розглядати запити України щодо надання озброєння.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.
Читайте такожПарубій: Мета України - вступ до НАТО
“Окремо хотів би звернутись до членів національних парламентів із запитом також за можливістю сприяти тому, щоб уряди країн-членів НАТО більш прихильно розглядали запити України щодо озброєння, щодо оснащення Збройних сил України нелетальною, а у перспективі — летальною зброєю”, - сказав Долгов.
Він висловив думку, що без такої співпраці провести повну реформу оборонного сектору й особливо Збройних сил України буде дуже важко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter