Міноборони звернулося до НАТО щодо надання озброєння Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

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“Окремо хотів би звернутись до членів національних парламентів із запитом також за можливістю сприяти тому, щоб уряди країн-членів НАТО більш прихильно розглядали запити України щодо озброєння, щодо оснащення Збройних сил України нелетальною, а у перспективі — летальною зброєю”, - сказав Долгов.

Він висловив думку, що без такої співпраці провести повну реформу оборонного сектору й особливо Збройних сил України буде дуже важко.